Urs Fischer erreicht mit Union Berlin die Achtelfinals im deutschen Cup. Auch Bayern München ist dank dem mühevollen 2:1 in Bochum eine Runde weiter.

Die Mannschaft von Urs Fischer setzte sich im Duell zweier Bundesligisten überraschend beim formstarken SC Freiburg mit 3:1 durch. Die Berliner sorgten in den letzten Minuten durch Tore von Robert Andrich (86.) und Christian Gentner (92.) für den entscheidenden Unterschied.

Auch Bayern München benötigte zwei späte Tore. Der Titelverteidiger, der zunächst auf Topskorer Robert Lewandowski und Spielmacher Coutinho verzichtete, geriet in Bochum, beim 16. der 2. Bundesliga, in der 36. Minute in Rückstand und tat sich auch unter Zugzwang lange Zeit sehr schwer. Erst in der 83. Minute gelang Serge Gnabry der Ausgleich. Sechs Minuten später sorgte der eingewechselte Thomas Müller für den Favoritensieg.

Die erste grosse Überraschung der Sechzehntelfinals gelang dem 1. FC Saarbrücken. Der Viertligist setzte sich gegen den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln mit 3:2 durch. Die Kölner machten zwar einen 0:2-Rückstand wett, kassierten aber in der 90. Minute noch ein drittes Tor vom Leader der Regionalliga-Südwest, der vom langjährigen Kölner Spieler Dirk Lottner trainiert wird.

