Der Zürcher Trainer Urs Fischer verpasst mit Union Berlin im deutschen Cup den Vorstoss in den Halbfinal knapp. Der Bundesliga-Aufsteiger unterliegt nach zwischenzeitlicher Führung Leverkusen mit 1:3.

Marcus Ingvartsen hatte Union Berlin sechs Minuten vor der Pause in Führung geschossen. In den letzten 20 Minuten wendete sich das Blatt. Zunächst sah der Berliner Christopher Lenz in der 71. Minute die zweite Gelbe Karte und kurz darauf gelang Karim Bellarabi der Ausgleich. Die Tore von Aranguiz und Moussa Diaby in der Schlussphase sicherten Leverkusen den Erfolg.

Union Berlin verpasste damit den zweiten Halbfinal-Einzug nach 2001, als es als Drittligist bis in den Final vorgestossen war (Niederlage gegen Schalke).

Telegramm:

Leverkusen - Union Berlin 3:1 (0:1). - 18'453 Zuschauer. - Tore: 39. Ingvartsen 0:1. 72. Bellarabi 1:1. 86. Aranguiz 2:1. 92. Diaby 3:1. - Bemerkungen: Gelb-Rote Karte gegen Lenz (Union Berlin).

Die weiteren Viertelfinals. Am Mittwoch: Eintracht Frankfurt - Bremen 20.45 Uhr.

Am Dienstag: Saarbrücken (4.) - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0, 1:1) n.V.; Saarbrücken 7:6-Sieger im Penaltyschiessen. Schalke - Bayern München 0:1 (0:1).

