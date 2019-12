Dieser Inhalt wurde am 3. Dezember 2019 10:18 publiziert

Die Jahre 2010 bis 2019 gehen nach Einschätzung der Uno wohl als das heisseste Jahrzehnt in die Geschichte ein. Dies teilte die Uno am Dienstag bei der Weltklimakonferenz in Madrid mit.

Das zurückliegende Jahrzehnt sei von "ausserordentlicher Hitze, Gletscherschmelze und einem weltweiten Anstieg des Meeresspiegels" geprägt gewesen, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO).

Allein im Jahr 2019 habe die Temperatur um 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gelegen, erklärte die WMO. Die Organisation verwies auf zahlreiche Waldbrände, Hitzeperiode und Wirbelstürme. 2019 zählt demnach voraussichtlich zu den drei heissesten Jahren seit 1850 - dem Beginn der systematischen Temperaturauswertungen.

Die zweiwöchige Weltklimakonferenz war am Montag in Madrid mit Appellen zum raschen Umsteuern in der Klimapolitik eröffnet worden. Die Menschheit müsse wählen zwischen dem Weg der "Hoffnung" und dem der "Kapitulation" beim Klimaschutz, sagte Uno-Generalsekretär António Guterres vor Vertretern aus fast 200 Ländern.

