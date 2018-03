Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Hat in Genf seinen Jahresbericht vorgestellt: der Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein.

In mehr als 50 Ländern weltweit sind aus Sicht der Uno die Menschenrechte bedroht oder werden auf brutale Weise missachtet. Verantwortlich für diese Entwicklung seien Politiker mit äusserst bedenklichen Zügen.

Dies sagte der Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, in seinem Jahresbericht am Mittwoch in Genf. "Von autoritärer Natur, gerissene politische Nahkämpfer, aber meist von geringem Geist und vager Menschlichkeit, geneigt Zwietracht und Intoleranz zu säen und das alles allein um ihrer politischen Ambitionen willen."

Al-Hussein beklagte erneut die verheerende Situation in Syrien. Die Belagerung von Ost-Ghuta, wo rund 400'000 Zivilisten eingeschlossen sein sollen, sei nicht zu rechtfertigen. "Es ist höchste Zeit, den katastrophalen Kurs umzukehren", so der Uno-Hochkommissar. Auch im Jemen, in Libyen, den Philippinen und Myanmar werde gegen die Menschenrechte verstossen.

In Myanmar gebe es Anzeichen, dass die ethnischen Säuberungen weitergingen. Offenkundig versuche die Regierung, einst überfallene Dörfer der muslimischen Minderheit der Rohingya sowie mögliche Massengräber mit Bulldozern einzuebnen. "Das scheint ein bewusster Versuch der Behörden zu sein, Beweise für mögliche Verbrechen, eingeschlossen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zu zerstören."

