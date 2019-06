Pierre Krähenbühl, Generalkommissar des Uno-Palästinenserhilfswerk, zeigte sich am Dienstag erfreut über die mehr als 110 Millionen Dollar an Spendengelder, die an der Geberkonferenz in New York gesammelt werden konnten. (Archivbild)

KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

(sda-ats)