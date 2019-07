Dieser Inhalt wurde am 12. Juli 2019 12:04 publiziert

Die Amerikanerinnen bauen dank der erfolgreichen Titelverteidigung an der Frauen-WM in Frankreich ihren Vorsprung in der FIFA-Weltrangliste auf den Rekord von 121 Punkten aus.

Die USA führen das Ranking weiterhin vor Deutschland an, das bei der WM bereits in den Viertelfinals ausgeschieden war. Auf Rang 3 geführt wird neu die Niederlande, gefolgt von Frankreich, England und Schweden.

Die Schweiz, die im WM-Playoff dem Europameister und nachmaligen WM-Finalisten Niederlande unterlagen war und dadurch die Teilnahme an der Endrunde verpasst hatte, belegt unverändert den 18. Rang.

