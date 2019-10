Der G7-Gipfel im kommenden Jahr wird nun doch nicht in einer Hotelanlage von US-Präsident Donald Trump in Miami zusammenkommen. Das gab Trump am späten Samstagabend auf Twitter bekannt, nachdem zuvor heftige Kritik an der Entscheidung laut geworden war.

Trump begründete den Entscheid mit "irrationaler Feindseligkeit" seitens der Demokraten und der Medien. Seine Regierung werde sich umgehend nach einem anderen Veranstaltungsort umsehen. Dabei soll auch der Präsidenten-Landsitz Camp David geprüft werden.

Die Demokraten im US-Kongress wollten mit einem Gesetzesvorhaben verhindern, dass der nächste G7-Gipfel im Golfclub Trump National Doral in Miami stattfindet. Eine entsprechende Vorlage wurde am Freitag ins Repräsentantenhaus und in den Senat eingebracht.

Das Vorhaben zielte unter anderem darauf ab, jegliche Finanzierung durch den Bund für den Gipfel im Golfclub zu verhindern. Die Abgeordneten erinnerten in einer Mitteilung daran, dass frühere G7-Gipfel bis zu 40 Millionen Dollar kosteten. Das Gesetzesvorhaben würde zudem das Weisse Haus dazu verpflichten, alle relevanten Dokumente an den Kongress auszuhändigen, aus denen hervorgeht, wie es zu der Entscheidung für den Golfclub als Veranstaltungsort gekommen ist.

Als Zeichen des Protests gegen Trump hat die Gesetzesvorlage Chancen, das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus zu passieren. Im von den Republikanern kontrollierten Senat dürfte es dagegen nicht zur Abstimmung darüber kommen.

Das Weisse Haus hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass das Treffen der Staats- und Regierungschefs von sieben führenden Industriestaaten im kommenden Jahr im Trump National Doral Golf Club im Bundesstaat Florida stattfindet. Die oppositionellen Demokraten warfen Trump vor, er habe den Gipfel für seinen persönlichen geschäftlichen Vorteil nutzen wollen.

