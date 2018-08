Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

04. August 2018

Der HC Davos verpflichtet den amerikanischen Stürmer Shane Prince (25), der sowohl als Flügel als auch Center eingesetzt werden kann. Prince gilt als guter Schlittschuhläufer mit hoher Passqualität.

Prince spielte zuletzt für die NHL-Organisation der New York Islanders und erhält in Davos einen Zweijahresvertrag bis 2020. Für die Islanders bestritt Prince in der letzten Saison 14 Spiele mit je einem Tor und Assist.

