Die Schweizer Sprinterinnen brillieren beim Langlauf-Weltcup in Planica in der Qualifikation. Laurien van der Graaff zieht als Schnellste, Nadine Fähndrich als Dritte in die Viertelfinals ein.

Mit Alina Meier auf Platz 25 schaffte sogar eine dritte Schweizerin den Sprung in die K.o.-Runden und damit in die Weltcup-Punkte.

Eine Enttäuschung gab es für die Männer von Swiss-Ski. Roman Schaad qualifizierte sich als 30. als Einziger und hauchdünn für die Viertelfinals. Auf den Plätzen dahinter folgen geschlossen Jovian Hediger, Roman Furger und Erwan Käser.

Weltcup-Leader Johannes Hösflot Klaebo verzichtete so kurz vor Weihnachten wie Dario Cologna auf die Reise nach Slowenien. Die Viertelfinals beginnen um 13.30 Uhr.

