Dieser Inhalt wurde am 21. Februar 2018 10:15 publiziert 21. Februar 2018 - 10:15

Der FC Zürich gibt einen Tag nach der Freistellung von Cheftrainer Uli Forte weitere Mutationen im Trainerstab bekannt. So wird René van Eck zum Assistenten von Ludovic Magnin befördert.

Der 52-jährige Van Eck betreute zuletzt die U16-Auswahl der Zürcher. In der höchsten Schweizer Liga hatte Van Eck bereits in Luzern (2003 bis 2006) und in Thun (2007/2008) als Cheftrainer gewirkt. Die Luzerner führte er 2006 in die Super League.

Der bisherige Trainerassistent Zoltan Kadar bleibt im Coaching-Staff, ist für die Videoanalyse und das Stürmertraining zuständig. Ausgeschieden ist dagegen Sandro Chieffo, der unter Forte zweiter Assistent war.

