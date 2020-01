Dieser Inhalt wurde am 28. Januar 2020 08:56 publiziert

Negativer Befund am Zürcher Stadtspital Triemli: Zwei wegen Verdachts auf Coronavirus-Infektion getestete Patienten haben die Krankheit nicht. (Archivbild)

Entwarnung aus dem Zürcher Triemli-Spital: Zwei Patienten, die unter dem Verdacht gestanden sind, am Coronavirus erkrankt zu sein, haben die Krankheit nicht.

Die Testergebnisse der beiden Patienten fielen negativ aus. Den beiden Patienten gehe es gut, teilte das Triemli-Spital am Dienstag mit. Beide waren in China gewesen und kehrten mit Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung in die Schweiz zurück.

