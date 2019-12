Dieser Inhalt wurde am 15. Dezember 2019 12:10 publiziert

Nadine Fähndrich kann beim Langlauf-Weltcup in Davos über 10 km Skating nicht an ihre starke Vorstellung vom Samstag im Sprint anknüpfen.

Die 24-jährige Luzernerin litt schon ab der ersten der zwei 5-km-Runden unter Verhärtungen in beiden Schienbeinen und konnte so den angestrebten Top-15-Platz nicht realisieren. Als 28. war Fähndrich beim erwarteten und überlegenen Sieg der Norwegerin Therese Johaug aber die einzige Schweizerin in den Weltcup-Punkten.

Laurien van der Graaff (47.), Desirée Steiner (61.) und Lydia Hiernickel (64.) verpassten diese deutlich.

