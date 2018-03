Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 14. März 2018 16:23 publiziert 14. März 2018 - 16:23

Admir Mehmedi wird dem VfL Wolfsburg im Abstiegskampf in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Schweizer Nationalmannschaft fehlt der 26-Jährige gegen Griechenland und Panama.

Der Angreifer des Bundesligisten erlitt einen Bänderriss im Mittelfuss und musste sich heute einem operativen Eingriff unterziehen. Mehmedi hat sich die Verletzung Mitte Februar vor dem Spiel gegen Bundesliga-Leader Bayern München zugezogen, stand seither aber trotz Schmerzen in den Spielen gegen Mainz, Leverkusen und Hoffenheim im Einsatz.

Neben Wolfsburg muss auch die Schweizer Nationalmannschaft vorerst auf den 26-Jährigen verzichten. Für die Länderspiele vom 23. März in Thessaloniki gegen Griechenland und am 27. März gegen Panama in Luzern gab Mehmedi Forfait. Bis zu den Weltmeisterschaften in Russland (14. Juni - 15. Juli) sollte der 58-fache Nationalspieler jedoch wieder fit sein.

Neuer Inhalt Horizontal Line