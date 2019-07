Die Aare in Solothurn wurde offenbar einem jungen Mann aus Sri Lanka zum Verhängnis. Am Samstagnachmittag ist der leblose Körper eines vermissten 22-Jährigen geborgen worden. (Themenbild)

Ein seit Freitagabend beim Baden in der Aare in Solothurn vermisster Mann ist am frühen Samstagnachmittag zwischen der roten Brücke und dem Sportzentrum Zuchwil SO tot geborgen worden.

Die formelle Identifikation stehe zwar noch aus, teilte die Polizei Kanton Solothurn am Samstag mit. Es handle sich jedoch vermutlich um den vermissten Mann. Am Freitagabend um 19.30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein 22-jähriger Mann aus Sri Lanka nach dem Baden in der Aare vermisst werde.

Die umgehend eingeleitete Suche mit mehreren Patrouillen und einem Polizeiboot der Sondergruppe Schifffahrt zeitigte vorerst keinen Erfolg. Am Samstagmittag um 13.30 Uhr wurde schliesslich eine leblose Person in der Aare entdeckt. Zur Klärung des Hergangs und der Umstände wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Die Polizei erinnerte in ihrer Mitteilung daran, die Strömungsgeschwindigkeit von Fliessgewässern nie zu unterschätzen. Wer in offenen Gewässer schwimme, sollte eine gut sichtbare Schwimmhilfe mitnehmen.

Neuer Inhalt Horizontal Line