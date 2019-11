Der Niederländer Max Verstappen gewinnt im Red Bull zum ersten Mal den Grand Prix von Brasilien. Nach einer turbulenten Schlussphase freut sich Alfa Romeo über 18 WM-Punkte.

Verstappen siegte im zweitletzten Saisonrennen vor dem überraschenden Franzosen Pierre Gasly im Toro Rosso und Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Für den Niederländer war es der dritte Sieg in diesem Jahr, der erste von der Pole-Position aus. Der jüngste GP-Sieger der Geschichte gab die Führung lediglich zwischenzeitlich im Zuge seiner beiden Boxenstopps preis. Zweimal schob sich Verstappen aber im Senna-S wieder am seit zwei Wochen feststehenden Champion Lewis Hamilton vorbei. Insgesamt war es für Verstappen der 8. GP-Sieg in der Formel 1.

Während Gasly in seinem 46. GP den ersten Podestplatz auf sicher hat, könnte Hamilton seine 17. Top-3-Platzierung im 20. Saisonrennen noch verlieren. Gegen den Briten läuft eine Untersuchung, weil er bei einem Überholmanöver mit dem Thailänder Alexander Albon kollidierte und damit den Red-Bull-Doppelsieg verhinderte. Zuvor waren nach einer Safety-Car-Phase wegen eines Motorschadens von Valtteri Bottas auch schon die beiden Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und Charles Leclerc aneinander geraten. Nach einem Reifenschaden war das Rennen für die an 4. und 5. Stelle liegenden Ferraris vorzeitig zu Ende.

Für ein Glanzresultat sorgten mit den Rängen 5 und 6 die beiden Fahrer von Alfa Romeo, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Nach zuletzt vier Nullern schafften es der Finne und der Italiener zum zweiten Mal in diesem Jahr gemeinsam in die Top 10. Mit den gewonnenen 18 WM-Punkten dürfte der Hinwiler Rennstall beim Saisonfinale in zwei Wochen in Abu Dhabi nicht mehr vom 8. Rang in der Teamwertung verdrängt werden.

