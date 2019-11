Max Verstappen gewinnt zum ersten Mal den GP von Brasilien. Nach einer turbulenten Schlussphase und der Rückversetzung von Lewis Hamilton freut sich Alfa Romeo über 22 WM-Punkte.

Verstappen siegte im zweitletzten Saisonrennen vor dem überraschenden Pierre Gasly im Toro Rosso. Direkt hinter dem Franzosen fuhr Lewis Hamilton im Mercedes als Dritter über die Ziellinie. Doch der seit zwei Wochen als Weltmeister feststehende Brite kassierte wegen eines regelwidrigen Überholmanövers mit Verstappens Teamkollegen Alexander Albon später eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe und fiel als Siebter aus den Podesträngen. Carlos Sainz im McLaren erbte Platz 3.

Zu den Profiteuren von Hamiltons Bestrafung gehörten auch die beiden Fahrer von Alfa Romeo, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, die nach einer wochenlangen Baisse mit den Rängen 4 und 5 für ein Glanzresultat sorgten. Nach zuletzt vier Nullern hintereinander schafften es der Finne und der Italiener zum zweiten Mal in diesem Jahr gemeinsam in die Top 10. Mit den gewonnenen 22 WM-Punkten dürfte dem Hinwiler Rennstall der 8. Rang in der Teamwertung nicht mehr zu nehmen sein. Der Vorsprung auf die amerikanische Equipe Haas vor dem Saisonfinale in zwei Wochen in Abu Dhabi beträgt 29 Punkte.

Für Verstappen war es der dritte Sieg in diesem Jahr, der erste von der Pole-Position aus. Der jüngste GP-Sieger der Geschichte gab die Führung lediglich zwischenzeitlich im Zuge seiner beiden Boxenstopps preis. Zweimal schob sich Verstappen aber im Senna-S wieder an Hamilton vorbei. Insgesamt war es für Verstappen der 8. GP-Sieg in der Formel 1.

Ferrari-Drama

In einer dramatischen Schlussphase waren nach einer Safety-Car-Phase wegen eines Motorschadens von Valtteri Bottas auch schon die beiden Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und Charles Leclerc aneinander geraten. Nach einem Reifenschaden war das Rennen für die an 4. und 5. Stelle liegenden Ferraris sechs Runden vor Schluss vorzeigt zu Ende. Für Vettel endete damit sein 100. Rennen für die Scuderia in einer grossen Enttäuschung.

São Paulo. Grand Prix von Brasilien (71 Runden à 4,309 km/305,909 km): 1. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 1:33:14,678 (196,823 km/h). 2. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 6,077 Sekunden zurück. 3. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 8,896. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 9,452. 5. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 10,201. 6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 10,541. 7.* Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 11,139. 8. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 11,204. 9. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes, 11,529. 10. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda, 11,931. 11. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 12,732. 12. George Russell (GBR), Williams-Mercedes, 13,599. 13. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 14,247. 14. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 14,927. 15. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 18,059. 16. eine Runde zurück: Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. - 20 Fahrer gestartet, 16 klassiert und im Ziel. - * 5 Sekunden Zuschlag auf Fahrzeit (Kollision mit Albon). - Schnellste Runde: Bottas (43.) mit 1:10,698 (219,417 km/h).

Ausfälle. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes (50. Runde/5. Platz): Motorschaden. Sebastian Vettel (GER), Ferrari (65./4.): Reifenschaden nach Kollision mit Leclerc. Charles Leclerc (MON), Ferrari (65./5.): Reifenschaden nach Kollision mit Vettel. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes (65.): Aufhängung.

WM-Stand (20/21). Fahrer: 1. Hamilton 387 (Weltmeister/5)*. 2. Bottas 314 (2)*. 3. Verstappen 260 (3)*. 4 Leclerc 249 (4)*. 5. Vettel 230 (2)*. 6. Gasly 95. 7. Sainz 95. 8. Albon 84. 9. Ricciardo 54. 10. Perez 46. 11. Norris 45. 12. Räikkönen 43. 13. Hülkenberg 37. 14. Kwjat 35. 15. Stroll 21. 16. Magnussen 20. 17. Giovinazzi 14. 18. Grosjean 8. 19. Kubica 1. 20. Russell 0. - Teams: 1. Mercedes 701 (Weltmeister/7)*. 2. Ferrari 479 (6)*. 3. Red Bull-Honda 391 (5)*. 4. McLaren-Renault 140. 5. Renault 91. 6. Toro Rosso-Honda 83. 7. Racing Point-Mercedes 67. 8. Alfa Romeo-Ferrari 57. 9. Haas-Ferrari 28. 10. Williams-Mercedes 1. - * 1 Zusatzpunkt für schnellste Runde im Rennen.

Letztes Saisonrennen: Grand Prix Abu Dhabi in Abu Dhabi am 1. Dezember.

Neuer Inhalt Horizontal Line