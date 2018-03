Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 16. März 2018 02:56 publiziert 16. März 2018 - 02:56

Bei einem Tramunfall in der Kölner Innenstadt am Donnerstagabend sind mehr als 40 Menschen verletzt worden, eine Person schwer. Laut Polizei fuhr an einer Haltestelle eine Stadtbahn auf eine andere auf. Der verantwortliche Fahrer stand demnach unter Alkoholeinfluss.

Der Alkoholtest bei dem Fahrer, der aufgefahren sei, sei positiv ausgefallen, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag mit. Das Ergebnis der Blutprobe müsse noch abgewartet werden.

Die Kölner Verkehrsbetriebe zeigten sich im Kurzbotschaftendienst Twitter "tief erschüttert" darüber, "dass der Unfall unter Alkoholeinfluss des Fahrers der auffahrenden Bahn stattgefunden haben könnte". Dies werde intern aufgeklärt.

Der Auffahrunfall ereignete sich der Polizei zufolge kurz nach 20 Uhr. Rettungskräfte und Polizei rückten mit einem Grossaufgebot an. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Der Schwerverletzte wurde nach Angaben der Polizei zur Beobachtung in ein Spital gebracht. Sein Zustand sei auf eine Vorverletzung zurückzuführen.

