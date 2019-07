Dieser Inhalt wurde am 1. Juli 2019 14:55 publiziert

Die vier Raser mussten ihre Sportwagen an der Julierstrecke stehen lassen.

Am Julierpass haben am Sonntag vier ausländische Raser ihre Fahrzeuge stehen lassen müssen. Die Männer wurden in Bivio ausserorts mit viel zu hohen Geschwindigkeiten erwischt.

Die vier Fahrzeuge passierten den Radar am Sonntag auf der Julierstrasse kurz nach 17 Uhr nacheinander. Einer von ihnen war mit 140 km/h netto und ein anderer mit 157 km/h netto gemessen worden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte.

Bei den anderen beiden Lenkern sind Ermittlungen über die gefahrenen Geschwindigkeiten im Gange. Die Autos, es handelt sich laut Polizei um Mietwagen, wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graubünden sichergestellt.

Je 6000 Franken

Die vier Lenker, ein 30-jähriger Koreaner, ein 51-jähriger Koreaner, ein 41-jähriger Libanese und ein 52-jähriger Indonesier, mussten ein Depositum von je 6000 Franken hinterlegen. Die ausländischen Führerausweise der Männer wurden aberkannt.

Auf der Julierstrecke beträgt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Als Raser gilt gemäss Polizeiangaben, wer im konkreten Fall die Höchstgeschwindigkeit um netto 60 km/h und mehr überschreitet.

