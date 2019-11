Dieser Inhalt wurde am 4. November 2019 06:39 publiziert

Jonas Siegenthaler feiert in der NHL mit Washington den vierten Sieg in Serie und den achten in den letzten neun Spielen. Die Capitals bezwingen die Calgary Flames zu Hause 4:2.

Matchwinner der Gastgeber war der Tscheche Jakub Vrana mit seinem ersten Hattrick in der besten Liga der Welt. Der 23-jährige Flügelstürmer hatte schon im Spiel zuvor gegen die Buffalo Sabres (6:1) zweimal getroffen. Verteidiger Siegenthaler kam während knapp 18 Minuten zum Einsatz, verzeichnete fünf Hits und stand bei keinem Tor auf dem Eis. Washington ist mit elf Siegen in 16 Partien das beste Team der Liga.

