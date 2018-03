Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

18. März 2018 - 09:39

Beim Weltcup-Finale in Are in Schweden muss der Riesenslalom der Frauen wegen Schneefalls und zu starkem Wind abgesagt werden.

Das Wetter machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Das letzte Rennen der Frauen musste ersatzlos gestrichen werden. Damit geht die kleine Kristallkugel für den Disziplinen-Weltcup, die einzige noch offene Entscheidung, an Viktoria Rebensburg.

Die Deutsche hätte sich die gläserne Auszeichnung vermutlich aber auch geholt, wenn gefahren worden wäre. Einzig die Französin Tessa Worley hätte sie theoretisch noch gefährden können. Bei 92 Punkten Rückstand, hätte die Riesenslalom-Weltmeisterin aber gewinnen müssen, und Rebensburg hätte zudem nicht in die Top 15 fahren dürfen.

Viktoria Rebensburg, die Olympiasiegerin von 2010, sichert sich die Trophäe für die beste Riesenslalom-Fahrerin des Winters zum nunmehr schon dritten Mal nach 2011 und 2012. Letzte Saison war die Kugel an Tessa Worley gegangen.

