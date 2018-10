Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 12. Oktober 2018 19:40 publiziert 12. Oktober 2018 - 19:40

Vladimir Petkovic setzt in der Partie der Nations League in Brüssel gegen Belgien in der Abwehr auf eine Viererkette. Nico Elvedi ersetzt den leicht angeschlagenen Manuel Akanji als Innenverteidiger.

Im ersten, bereits wegweisenden Duell um den Gruppensieg mit dem WM-Dritten im Stade Roi Baudouin in der belgischen Hauptstadt kehrt der Schweizer Nationaltrainer erwartungsgemäss auf sein gewohntes Defensivkonzept zurück. Im Testspiel im September auswärts gegen England (0:1) hatte er erstmals auf eine Dreierkette gesetzt.

Petkovic verzichtet in der Abwehr auf den leicht angeschlagenen Manuel Akanji vom Bundesliga-Leader Borussia Dortmund. Der Winterthurer klagt über leichte muskuläre Probleme im Oberschenkel. Anstelle Akanjis spielt Nico Elvedi, der 22-Jährige von Borussia Mönchengladbach bestreitet sein siebtes Länderspiel.

Das zentrale Mittelfeld bilden Captain Granit Xhaka und Denis Zakaria, auf der rechten Seite entschied sich Petkovic mit Remo Freuler für eine defensivere Variante, links spielt Steven Zuber. Xherdan Shaqiri agiert wie in den beiden Spielen im September gegen Island und England im zentralen offensiven Mittelfeld, der einzige Stürmer ist Haris Seferovic.

Belgien tritt im gewohnten 3-4-3-System an. Bei der Nummer 1 im FIFA-Ranking fehlen unter anderen die verletzten Kevin de Bruyne und Jan Vertonghen.

Die Schweizer Aufstellung gegen Belgien (Spielbeginn 20.45 Uhr): Sommer; Lang, Schär, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic.

Belgien: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vermaelen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard.

