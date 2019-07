Dieser Inhalt wurde am 16. Juli 2019 19:44 publiziert

Das EU-Parlament hat am Dienstag in Strassburg Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt.

Das EU-Parlament hat am Dienstagabend in Strassburg Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt. Die 60-Jährige ist damit die erste Frau an der Spitze der mächtigen EU-Behörde.

Von der Leyen erhielt mit 383 von 747 Stimmen äusserst knapp die notwendige absolute Mehrheit im EU-Parlament, wie Parlamentspräsident David Sassoli mitteilte.

Die konservative Politikerin wird voraussichtlich am 1. November die Nachfolge des scheidenden Amtsinhabers Jean-Claude Juncker aus Luxemburg antreten.

Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs hatten Anfang Juli die deutsche Verteidigungsministerin als Kandidatin für den Vorsitz nominiert. Für den Amtsantritt ist eine Bestätigung durch das Parlament notwendig.

Neuer Inhalt Horizontal Line