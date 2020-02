Dieser Inhalt wurde am 14. Februar 2020 13:22 publiziert

Ein Vorstoss für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland ist im Bundesrat gescheitert.

Der Vorschlag des Umweltausschusses, die geplante Änderung der Strassenverkehrsordnung um eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde zu ergänzen, fand am Freitag in Berlin keine Mehrheit in der Länderkammer. Dieser Entscheid war erwartet worden

