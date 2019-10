Dieser Inhalt wurde am 20. Oktober 2019 11:35 publiziert

Nach Titelverteidiger Neuseeland und England steht auch das Rugby-Nationalteam von Wales an der WM in Japan in den Halbfinals.

Die Waliser bezwangen in einem umkämpften Viertelfinalspiel in Oita Frankreich nach Pausenrückstand 20:19 und zogen bei der neunten WM zum dritten Mal nach 1987 und 2011 in die Runde der letzten vier Teams ein.

Dabei lagen die Waliser zur Halbzeit noch 10:19 in Rückstand, ehe nach einer Roten Karte gegen den Franzosen Sébastien Vahaamahina wegen eines Ellbogenschlages die Partie drehte. Wales nutzte die Überzahl aus und schaffte nach einem Try, der nach Videobeweis zählte, sechs Minuten vor Schluss noch die Wende.

Gegner im Halbfinal am nächsten Sonntag ist entweder Gastgeber Japan oder Südafrika, die sich im letzten Viertelfinal ab 12.15 Uhr in Tokio duellieren.

