Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 19. Mai 2018 13:02 publiziert 19. Mai 2018 - 13:02

Bei einem mit Dieselöl beladenen Motortankschiff ist am Samstagmorgen im Auhafen in Muttenz BL Wasser eingetreten. Die Lage sei von Anfang an unter Kontrolle gewesen. Es seien keine Flüssigkeiten in den Rhein gelangt.

Der Wassereintritt wurde kurz nach 08.45 Uhr festgestellt, wie aus einer Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft hervorgeht. Um einer eventuellen Eskalation der Situation entgegenzuwirken, seien weitere Einsatz- und Führungskräfte aufgeboten worden. Der Inhalt der vom Wassereintritt betroffenen Kammer sei aus dem Schiff umgepumpt worden.

Die Lage sei von Anfang an stabil und unter Kontrolle gewesen. Es seien keine Flüssigkeiten in den Rhein gelaufen. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden: Die genaue Ursache des Wassereintritts war zunächst nicht geklärt und bildete Gegenstand weiterer Abklärungen.

Neuer Inhalt Horizontal Line