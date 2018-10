Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 22. Oktober 2018 16:41 publiziert 22. Oktober 2018 - 16:41

Stan Wawrinka muss seine Teilnahme an den Swiss Indoors in Basel verletzungsbedingt absagen und gleichzeitig die Saison abbrechen.

Der Waadtländer zog sich am Sonntag im Training eine Rückverletzung zu. Wawrinka hätte am Mittwoch zum Auftakt gegen den Franzosen Adrian Mannarino spielen sollen.

Nach Basel wollte Wawrinka ursprünglich noch am Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy teilnehmen. Für das Turnier in der französischen Hauptstadt hätte er eine Wildcard erhalten.

Bereits die letzte Saison hatte Wawrinka wegen einer Knieverletzung vorzeitig abbrechen müssen.

