Stan Wawrinka sagt seine Teilnahme an dem am Sonntag beginnenden ATP-Hallenturnier in Montpellier ab.

Der 34-jährige Waadtländer nannte auf seinem Twitter-Account eine nicht näher bekanntgegebene Verletzung als Grund.

"Leider geht nicht immer alles so, wie man möchte. Ich werde aber hoffentlich bald wieder auf dem Court stehen", schrieb Wawrinka. Zuletzt war Wawrinka am Australian Open erst in den Viertelfinals am Deutschen Alexander Zverev gescheitert.

