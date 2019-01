Wawrinka scheitert in den Viertelfinals

Dieser Inhalt wurde am 3. Januar 2019 15:41 publiziert

Stan Wawrinka scheidet am ATP-Turnier in Doha in den Viertelfinals aus. Der Waadtländer verliert das Duell gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 24) 4:6, 4:6.

Im letzten Aufschlagspiel von Bautista Agut hatte sich Wawrinka noch einmal die Chance geboten, in die Partie zurückzukehren. Der 33-Jährigen erspielte sich drei Breakchancen zum 5:5, die ersten während der gesamten Partie.

Doch der Spanier befreite sich aus der kniffligen Situation und musste sich deswegen nicht über verpasste Chancen ärgern. Zuvor hatte Bautista Agut insgesamt sieben Breakbälle zur 4:1- bzw. 5:2-Führung im zweiten Durchgang vergeben.

So erwiesen sich je ein Break zu Beginn der beiden Sätze als das zu grosse Handicap für Wawrinka, der bei seiner ersten Teilnahme in Doha 2009 den Final erreicht hatte. Nach 1:45 Stunden war die erste Niederlage im zweiten Duell mit dem 30-jährigen Bautista Agut besiegelt.

Trotz der Niederlage darf Wawrinka guten Mutes nach Melbourne reisen. Der dreifache Grand-Slam-Gewinner bot nach einer dreimonatigen Spielpause bei den Siegen gegen Karen Chatschanow und Nicolas Jarry gute Leistungen und sammelte vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres genügend Spielpraxis.

