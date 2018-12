Wawrinka trifft zum Saisonauftakt auf Russen Chatschanow

Dieser Inhalt wurde am 29. Dezember 2018 19:11 publiziert

Stan Wawrinka stellt sich zum Saisonauftakt am ATP-Turnier in Doha eine schwierige Aufgabe. Der 33-jährige Waadtländer trifft in der 1. Runde auf den Russen Karen Chatschanow, die Nummer 11 der Welt.

Der 22-Jährige aus Moskau war einer der Aufsteiger der letzten Saison, im November gewann er das Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy dank einem Finalsieg gegen Novak Djokovic. Das bislang einzige Duell zwischen Wawrinka und Chatschanow entschied der Waadtländer in den Achtelfinals von St. Petersburg 2018 für sich.

Seine letzte Partie bestritt Wawrinka Anfang Oktober in Schanghai, wo er in der Startrunde verlor. Danach brach er die Saison aufgrund von Rückenbeschwerden vorzeitig ab.

Im Fall eines Sieges wären der Niederländer Robin Haase (2. Runde), der Spanier Roberto Bautista-Agut (Viertelfinal) und die Weltnummer 1 Djokovic (Halbfinal) weitere mögliche Gegner Wawrinkas am 250er-Turnier in der Hauptstadt Katars. Für den Romand ist es der erste Auftritt in Doha seit 2009, als er den Final erreicht hat.

Neuer Inhalt Horizontal Line