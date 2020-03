Mit der direkten Ausschüttung von 2,5 Millionen US-Dollar sorgt die Profi-Vereinigung im Triathlon (PTO) für grosse Freude unter Athletinnen und Athleten.

Eigentlich würden am Ende der Saison in dem Bonus-Programm 2 Millionen US-Dollargemäss der Rangliste an die Ausdauersportler verteilt. Als Reaktion auf die Corona-Krise und die Zwangsrennpause, deren Ende nicht absehbar ist, soll das Geld plus eine halbe Million nun umgehend verteilt werden. Der zweifache Ironman-WM-Zweite David McNamee aus Grossbritannien lobte: "Grossartiger Schritt, Team. Stolz, ein Mitglied zu sein."

Der PTO gehören nach eigenen Angaben rund 100 Profis an. Darunter die Top 35 bei den Männern und den Frauen. Wie die Vereinigung erklärte, sollen die Athletinnen und Athleten auf den Plätzen 21 bis 50 der Rangliste statt der eigentlich 5000 Dollar am Jahresende nun jeweils 8000 Dollar bekommen. Diejenigen auf den Rängen 51 bis 100 erhalten direkt 5000 Dollar anstelle von 2000 am Ende der Saison. Es gelten die Platzierungen der Ranglisten vom 1. Januar oder 15. März.

"Die Zukunft unserer Athleten ist wie die von vielen anderen auch bestimmt von Unsicherheit. Viele Rennen sind abgesagt. Die Möglichkeit, in naher Zukunft an einem Rennen teilzunehmen, ist sehr gering", betonte PTO-Vizepräsidentin Rachel Joyce. "Die PTO hat einen Weg gesucht, unsere Athleten in diesen Zeiten der Instabilität zu unterstützen."

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!