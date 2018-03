Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 17. März 2018 17:00 publiziert 17. März 2018 - 17:00

Benjamin Weger klassiert sich zum sechsten Mal in dieser Weltcup-Saison in den Top 10. Der 28-jährige Oberwalliser verbessert sich in Oslo in der Verfolgung über 12,5 km vom 12. in den 9. Rang.

Auf den siegreichen Franzosen Martin Fourcade büsste Weger, der 18 von 20 Scheiben traf, rund eine Minute ein. Mit Jeremy Finello (30.) und Mario Dolder (32.) klassierten sich auch die anderen beiden Schweizer Starter in den Punkterängen.

"Klar ärgert mich der Fehler im letzten Schiessen, aber man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man geschafft hat. Für mich war es ein gutes Rennen und ein weiterer Schritt vorwärts, nachdem es letzte Woche überhaupt nicht gelaufen war", resümierte Weger. Vor dem Weltcup-Finale in Tjumen in einer Woche ist der Schweizer Teamleader in der Gesamtwertung in den 10. Rang vorgestossen.

Fourcade setzte sich bei seinem 72. Weltcupsieg nach zwei Schiessfehlern um 18,1 Sekunden vor dem Italiener Lukas Hofer durch. Der norwegische Lokalmatador Johannes Thingnes Bö musste gleich vier Strafrunden absolvieren, trotzdem schaffte er es noch als Dritter aufs Podest.

Am Sonntag findet auf dem Holmenkollen für die Männer das letzte Staffel-Rennen dieser Weltcup-Saison statt.

