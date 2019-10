Dieser Inhalt wurde am 14. Oktober 2019 15:05 publiziert

Weltweit gehen nach einem Uno-Bericht 14 Prozent der Lebensmittel verloren, bevor sie überhaupt im Handel landen. Betroffen sind davon vor allem Obst und Gemüse.

Verluste zu verhindern, würde das globale Wirtschaftswachstum und die Produktivität fördern sowie den Ausstoss von klimaschädlichen Treibhausgasen reduzieren, heisst es in einem Bericht, den die Uno-Ernährungs- und Agrarorganisation (FAO) am Montag in Rom vorstellte.

"Das heisst, dass Land- und Wasserressourcen verschwendet wurden, dass Luftverschmutzung erzeugt wurde und Treibhausgase umsonst ausgestossen wurden", erklärte FAO-Direktor Qu Dongyu. "Ich frage mich auch öfter, wie wir es zulassen können, Lebensmittel wegzuwerfen, wenn mehr als 820 Millionen Menschen in der Welt jeden Tag Hunger leiden."

Verschiedene Gründe

Gründe für die Verluste seien falsche Erntezeit, klimatische Bedingungen, falsche Erntetechniken, schlechte Lagerung und schlechter Transport, heisst es in dem Bericht.

Die FAO unterscheidet zwischen "Verlusten" - wenn bei Produktion und Transport geniessbare Lebensmittel verloren gehen - und "Verschwendung": also Lebensmittel, die im Supermarkt oder von Konsumenten weggeworfen werden.

Der Kampf gegen Verluste und Verschwendung sei kompliziert, heisst es weiter. So könnte beides zum Beispiel durch bessere Kühllagerung und Verpackung reduziert werden - das kann aber wiederum zu höherem Energieverbrauch führen und mehr Plastikmüll produzieren.

Plastikverpackung kann schützen

"Es ist ein Balanceakt", sagte FAO-Ökonom Andrea Cattaneo der Nachrichtenagentur DPA. "Schlechte Verpackung kann auch zu Lebensmittelverlusten führen." Wiederverwendbare Plastikkisten reduzierten zum Beispiel Verluste beim Transport von Tomaten. Denn Kisten aus Holz oder Säcke seien schlecht stapelbar, weshalb Früchte und Gemüse beschädigt werden können - und letztlich weggeworfen werden.

Denn der Kunde im Supermarkt wünscht sich gut aussehende Produkte. Eine angekratzte, zu krumme Gurke, ein Apfel mit brauner Delle? Wird aussortiert. Eine Plastikverpackung kann schützen - somit wird auch weniger weggeworfen.

Und: "Manche Verpackungen verlängern die Haltbarkeit, was zu weniger Lebensmittelverschwendung führt", sagte Cattaneo. Es müsse mehr in alternatives Verpackungsmaterial investiert werden. Dies sei jedoch teuer - und der Kunde kauft das Produkt am Ende deshalb nicht.

