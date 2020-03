In China sind weitere 22 Menschen an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, wurde seit Sonntag 21 Opfer in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei gemeldet.

Ein weiterer Patient starb in der südchinesischen Provinz Guangdong. Die Zahl neu Infizierter sank laut den offiziellen Angaben weiter auf landesweit 40 Fälle. Es wird jedoch eine hohe Dunkelziffer vermutet. Mit den jüngsten Angaben sanken die Coronavirus-Opferzahlen allerdings erneut: Am Samstag hatte es 44 neue bestätigte Fälle gegeben und die Zahl der Toten hatte an dem Tag 27 betragen.

An der Lungenkrankheit Covid-19 sind in China bisher mehr als 3000 Menschen verstorben. Über 80'735 Infektionen wurden nachgewiesen, jedoch gelten mehr als 58'000 Patienten mittlerweile als geheilt.

