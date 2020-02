In China ist die Zahl der Coronavirus-Toten erneut stark gestiegen, wie es von den Behörden am Freitag hiess. (Symbolbild)

Die Zahl der Todesopfer in China durch das neuartige Coronavirus hat erneut deutlich zugenommen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei am Freitag mitteilten, starben seit dem Vortag 69 Menschen an den Folgen der Infektion.

Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer der Epidemie in Festlandchina stieg damit auf mindestens 630.

Nach Angaben des Gesundheitsausschusses der Provinzregierung von Hubei wurden dort seit Donnerstag weitere 2447 Fälle von Ansteckungen mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina wuchs damit auf mehr als 30'400. Hubei ist das Zentrum der Epidemie, von der dortigen Millionenmetropole Wuhan hatte der Erreger seinen Ausgang genommen.

Von China aus hat sich das Coronavirus in mehr als zwei Dutzend weitere Länder ausgebreitet. Nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation WHO kann man noch nicht beurteilten, ob der Höhepunkt der Ausbreitung des Coronavirus erreicht ist. Am Mittwoch sei zwar der erste Tag, an dem die Zahl der Neuinfizierungen gefallen sei, sagte ein WHO-Sprecher. Es sei aber zu früh, um von einem Höhepunkt zu sprechen.

