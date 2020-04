Dieser Inhalt wurde am 13. April 2020 21:56 publiziert

Der englische Verband FA bietet das Londoner Wembley-Stadion und den St. George's Park in Burton upon Trent/Staffordshire als neutrale Austragungsorte für den Abschluss der Premier-League-Saison an.

Das berichtete die englische Tageszeitung "The Times". Nach der Unterbrechung der Saison durch die Coronavirus-Pandemie ist der bevorzugte Plan der FA, die restlichen Spiele ohne Zuschauer auszutragen. In den Arenen könnten am selben Tag gleich mehrere Spiele angepfiffen werden.

Die FA will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen.

