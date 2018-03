Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Heidi Weng gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup der Langläuferinnen, die Beste beim Weltcup-Finale ist jedoch deren norwegische Landsfrau Marit Björgen.

Weng klassierte sich am letzten Wettkampftag der Weltcup-Saison 2017/18 zwar nur im 18. Rang, da Ingvild Flugstad Östberg bei der Schlussetappe über 10 km Skating jedoch noch vom 2. in den 8. Rang zurückfiel, durfte sie in Mittelschweden gleichwohl zum zweiten Mal in Folge die grosse Kristallkugel in Empfang nehmen. Am Ende setzte sich Weng mit 40 Punkten Vorsprung vor Jessica Diggins durch. Die Amerikanerin beendete die finale Minitour nach drei Tagen als Gesamtzweite und feierte dank der besten Laufzeit in der Verfolgung am Sonntag ihren fünften Weltcupsieg.

Östberg war als Zweite hinter der Tour-Leaderin und späteren Siegerin Marit Björgen ins letzte Saisonrennen gestartet. Hätte sie diese Position halten können, hätte sie Weng in der Weltcup-Overall-Wertung tatsächlich noch überholt. Nun fiel sie im Gesamtweltcup sogar noch hinter Diggins auf Rang 3 zurück.

Nach den für sie medaillenlosen Olympischen Spielen in Pyeongchang stand Weng, die Anfang Januar souverän die Tour de Ski gewonnen hatte, nie mehr auf dem Podest. In sieben von acht Rennen klassierte sie sich gar ausserhalb der Top 15.

Die Gesamtwertung nach drei Etappen beim Weltcup-Finale gewann derweil Marit Björgen auf eindrückliche Weise. Die Norwegerin, die am Mittwoch 38 Jahre alt wird, setzte sich mit 16,7 Sekunden Vorsprung vor Diggins durch. Dritte wurde Diggins' Landsfrau Sadie Bjornsen.

Als beste Schweizerin beendete Nadine Fähndrich das dreitägige Weltcup-Finale auf Platz 28. Nathalie von Siebenthal verpasste die Punkteränge als 31. um einen Rang, Laurien van der Graaff erreichte den 40. Platz.

