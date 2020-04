Einst kamen sie in Scharen - derzeit ist die Zahl der Migranten in Mexiko aber stark zurückgegangen; auch neue Asylanträge gibt es derzeit immer weniger. (Archivbild)

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der Asylanträge in Mexiko deutlich zurückgegangen. "Nur 548 Menschen haben in den ersten zwei Wochen im April einen Asylantrag gestellt, und wir schätzen, dass es für den ganzen Monat etwa 1000 sein werden."

Dies sagte der Koordinator der mexikanischen Flüchtlingskommission Comar, Andrés Ramírez Silva, am Freitag (Ortszeit). Im März seien es noch 5300 Asylanträge gewesen. Wenn die Gefahr durch das Virus vorüber sei, erwarte man aber wieder einen deutlichen Anstieg von Asylanträgen, sagte er.

Mexiko hat angesichts der Krise alle nicht-essenziellen Tätigkeiten verboten und auch Verfahren für Flüchtlinge vorläufig ausgesetzt - ausgenommen ist aber die Annahme neuer Asylgesuche. Mehrere Länder in Mittelamerika haben zudem wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihre Grenzen geschlossen.

Im vergangenen Jahr hatten zehntausende Migranten, überwiegend aus zentralamerikanischen Ländern, in Mexiko um Asyl gebeten - nicht zuletzt weil die USA ihre Einwanderungsregeln verschärft hatten. In Mexiko wurden 2019 rund 70'600 Asylanträge gestellt, was einem Anstieg von 138 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch im ersten Quartal 2020 hielt der Trend noch an. Von Januar bis März baten rund 17'000 Menschen um Asyl in Mexiko, rund 34 mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

