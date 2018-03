Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 2. März 2018 03:42 publiziert 02. März 2018 - 03:42

Die Atlas-V-Rakete beim Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. An Bord ist unter anderem der Wettersatellit GOES-S.

Waldbrände, Zyklone, Nebel und Stürme will die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit Hilfe eines neuen Satelliten künftig besser beobachten können. Der Satellit "GOES-S" startete am Donnerstag (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer "Atlas"-Rakete.

Bis "GOES-S" komplett einsatzbereit ist, werden aber noch einige Monate vergehen. Der Satellit ist Teil einer Reihe von Wetterbeobachtungs-Helfern der US-Klimabehörde NOAA. "GOES-R" war bereits 2016 gestartet, zwei weitere sollen folgen.

