2. Februar 2020 17:07

Arsenal kommt in der Premier League weiterhin kaum vom Fleck. Die zehntplatzierten Londoner spielen in der 25. Runde in Burnley nur 0:0.

Zwar hat Arsenal unter dem neuen Trainer Mikel Arteta die letzten sieben Partien nicht verloren, doch in der Meisterschaft auch kaum gewonnen. Das 0:0 gegen Burnley war das vierte Remis in Serie und ein glückhaftes noch dazu. Die besten Chancen hatten speziell nach der Pause die Gastgeber. Für Arsenal mit Granit Xhaka vergab Pierre-Emerick Aubameyang die zwei nennenswerten Möglichkeiten.

Resultate und Tabelle:

Burnley - Arsenal 0:0. - 21'048 Zuschauer. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Die weiteren Spiele der 25. Runde. Samstag: Leicester City - Chelsea 2:2. Bournemouth - Aston Villa 2:1. Crystal Palace - Sheffield United 0:1. Liverpool - Southampton 4:0. Newcastle United - Norwich City 0:0. Watford - Everton 2:3. West Ham United - Brighton & Hove Albion 3:3. Manchester United - Wolverhampton 0:0. - Sonntag: Tottenham Hotspur - Manchester City 17.30.

1. Liverpool 25/73 (60:15). 2. Manchester City 24/51 (65:27). 3. Leicester City 25/49 (54:26). 4. Chelsea 25/41 (43:34). 5. Sheffield United 25/36 (26:23). 6. Manchester United 25/35 (36:29). 7. Wolverhampton 25/35 (35:32). 8. Tottenham Hotspur 24/34 (38:32). 9. Everton 25/33 (31:37). 10. Arsenal 25/31 (32:34). 11. Burnley 25/31 (28:38). 12. Newcastle United 25/31 (24:36). 13. Southampton 25/31 (31:46). 14. Crystal Palace 25/30 (22:29). 15. Brighton & Hove Albion 25/26 (30:37). 16. Bournemouth 25/26 (25:38). 17. Aston Villa 25/25 (32:47). 18. West Ham United 25/24 (30:43). 19. Watford 25/23 (23:39). 20. Norwich City 25/18 (24:47).

