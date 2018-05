Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

22. Mai 2018 - 20:29

Der 55-jährige Deutsche Ralf Loose unterschreibt beim FC Winterthur, dem Zweitletzten der abgelaufenen Challenge-League-Saison, einen Einjahres-Vertrag.

Seit Loose im Dezember 2015 beim drittklassigen Preussen Münster freigestellt worden ist, war er ohne Trainerjob.

Für den langjährigen Nationalcoach Liechtensteins ist es eine Rückkehr in den Schweizer Profifussball. Von Juli 2005 bis April 2006 hatte er in der Super League das Amt als Cheftrainer des FC St. Gallen inne. Sein neunmonatiges Engagement bei den Ostschweizern endete nach einer sportlichen Misere und vier Niederlagen in Folge vorzeitig.

Als Spieler brachte es Loose bei Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf auf über 200 Bundesliga-Einsätze.

