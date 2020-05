Dieser Inhalt wurde am 3. Mai 2020 14:57 publiziert

Das Unternehmen MGM Resorts International unterbreitet der NBA offenbar ein Angebot zur Fortsetzung der Saison in Las Vegas.

Das berichtet die "New York Times". Demnach sollen die Spieler und ihre Familien sowie notwendiges Personal in MGM-Hotels entlang des Las Vegas Strip untergebracht werden und dabei unter Quarantäne stehen. Auch die Trainings sind dort vorgesehen. MGM besitzt in der Stadt 13 Gebäude. Darin sollen insgesamt 24 Spielfelder eingerichtet werden, fünf davon ausgestattet mit Kameras.

Zuletzt hatte ESPN berichtet, dass auch die Option Disney World in Orlando von der NBA geprüft werde. Die Saison wurde am 11. März unterbrochen, ab dem 8. Mai dürfen die Spieler unter bestimmten Bedingungen wieder die Trainingseinrichtungen ihrer Klubs benutzen. Voraussetzung ist, dass die lokalen Behörden Einzeltrainings erlauben.

