Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 17. Mai 2018 22:38 publiziert 17. Mai 2018 - 22:38

Bundesligist Wolfsburg macht im Hinspiel der deutschen Auf-/Abstiegsbarrage gegen Zweitligist Holstein Kiel einen grossen Schritt zum Klassenerhalt.

Das Team mit dem Schweizer Renato Steffen (Admir Mehmedi fehlte verletzt) schlug den Unterklassigen im Heimspiel trotz einiger Probleme 3:1. Das Rückspiel findet am kommenden Montag in Kiel statt.

Der Belgier Divock Origi, im letzten Sommer vom FC Liverpool ausgeliehen und während der Bundesliga-Saison so oft enttäuschend, war mit einem Tor (1:0) und einem Assist auf Yunus Malli (3:1) der Matchwinner für den Favoriten. Die Wolfsburger hatten nach einer guten ersten Halbzeit nach der Pause je länger desto mehr Mühe und gestanden dem Aussenseiter in der Schlussphase einige Chancen zu einem weiteren Auswärtstor zu.

Holstein Kiel, das mit elf deutschen Spielern in der Startformation antrat, dürfte nach dieser Hinspiel-Niederlage der Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga verwehrt bleiben. Erst vor einem Jahr waren die Norddeutschen in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Noch in der Saison 2012/13 waren sie viertklassig gewesen.

Telegramm:

Wolfsburg - Holstein Kiel 3:1 (2:1). - 30'000 Zuschauer. - Tore: 13. Origi 1:0. 34. Schindler 1:1. 40. Brekalo 2:1. 56. Malli 3:1. - Bemerkung: Wolfsburg mit Steffen (bis 81.), ohne Mehmedi (verletzt).

Neuer Inhalt Horizontal Line