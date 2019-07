Dieser Inhalt wurde am 28. Juli 2019 19:11 publiziert

Murat Yakin wartet in seinem zweiten Gastspiel als Trainer des FC Schaffhausen noch auf den ersten Pflichtspiel-Sieg. Schaffhausen verliert in der 2. Runde der Challenge League in Vaduz 0:2.

Beide Treffer für die Liechtensteiner erzielte Milan Gajic vom Penaltypunkt. Der 32-Jährige, dessen Karriere vor drei Jahren bei den Young Boys ins Stocken geraten ist, erweist sich zusehends als wichtige Stütze für Vaduz, zumal mit Jodel Dossou ein anderer torgefährlicher Mittelfeldspieler den Klub Richtung Österreich (Hartberg) verlassen hat. Nach seiner Doublette hält Gajic bei 32 Torbeteiligungen in 68 Pflichtspielen für Vaduz.

Zum Saisonauftakt hatte Schaffhausen dem Aufstiegsanwärter Lausanne-Sport ein 2:2 abgetrotzt. Als einzige Mannschaft holte aus den ersten zwei Runden Absteiger GC das Punktemaximum.

