Dieser Inhalt wurde am 19. Oktober 2019 22:14 publiziert

Schaffhausens Trainer Murat Yakin stellt den Grasshoppers in der Challenge League ein zweites Mal ein Bein. Nach dem 1:0-Auswärtssieg im August in Zürich geht das zweite Duell in Schaffhausen 1:1 aus.

Im Schaffhauser Lipo-Park handelten sich die Grasshoppers bereits in der Anfangsphase einen Rückstand ein. Vor nicht ganz 4000 Zuschauern vollendete Jetmir Krasniqi nach nicht einmal vier Minuten einen Konter zur Führung für die Gastgeber. Veroljub Salatics Ausgleich nach einer halben Stunde nach Vorarbeit von Andreas Wittwer und Nikola Gjorgjev war bereits die letzte Aktion mit zählbarem Output in der auf bescheidenen Niveau ausgetragenen Partie.

Während es die Grasshoppers verpassten, den Rückstand auf Leader Lausanne auf dem Minimum zu halten, rückte Wil mit einem 3:0 bei Lausanne-Ouchy auf einen Punkt zu den Zürchern heran. Auch Winterthur machte mit seinem 1:0-Heimerfolg gegen Vaduz Boden gut.

Telegramme und Rangliste:

Chiasso - Kriens 0:1 (0:1). - 400 Zuschauer. - Tor: 7. Dzonlagic 0:1.

Stade Lausanne-Ouchy - Wil 0:3 (0:2). - 250 Zuschauer. - Tore: 18. Stojilkovic 0:1, 26. Stojilkovic 0:2. 73. Stojilkovic 0:3.

Winterthur - Vaduz 1:0 (1:0). - 2800 Zuschauer. - Tor: 11. Da Silva 1:0.

Schaffhausen - Grasshoppers 1:1 (1:1). - 3903 Zuschauer. - Tore: 4. Krasniqi 1:0. 31. Salatic 1:1.

Rangliste: 1. Lausanne-Sport 11/24 (29:11). 2. Grasshoppers 11/21 (19:13). 3. Wil 11/20 (20:11). 4. Winterthur 11/18 (14:17). 5. Kriens 11/15 (14:19). 6. Stade Lausanne-Ouchy 11/14 (17:17). 7. Aarau 11/14 (20:25). 8. Vaduz 11/12 (19:20). 9. Schaffhausen 11/12 (11:17). 10. Chiasso 11/4 (8:21).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Wahlen 2019 - wie haben Sie gewählt? Online-Umfrage ausfüllen: Bundeshaus