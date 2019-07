Dieser Inhalt wurde am 15. Juli 2019 16:16 publiziert

Nach der Einheimischen Tess Sugnaux scheidet mit Ylena In-Albon (WTA 191) auch die zweite Schweizerin am WTA-Tennisturnier in Lausanne aus.

Ylena In-Albon verlor zwei Monate nach ihrem Tour-Debüt in Lugano auch bei ihrem zweiten Auftritt auf der WTA-Tour. In-Albon musste sich der Australierin Daria Gavrilova (WTA 91) nach zweieinhalb Stunden mit 5:7, 6:4, 3:6 geschlagen geben.

In-Albon erspielte sich gegen die in der Weltrangliste 100 Plätze besser klassierte ehemalige Top-20-Spielerin durchaus Chancen. Im ersten Satz holte sie einen 1:3-Rückstand auf und besass beim Stand von 5:5 drei Breakmöglichkeiten. Und im Entscheidungssatz bot sich beim Stand von 2:4 nochmals die Gelegenheit, den Breakrückstand aufzuholen.

Trotz der Niederlage bestätigte In-Albon auf den Plätzen in Ouchy, dass ihr Durchbruch bevor steht. Seit Anfang 2018, als sie knapp zu den 700 besten Spielerinnen der Welt zählte, erreichte die 20-jährige Walliserin 13 Mal mindestens die Halbfinals an ITF-Turnieren (davon 9x auf Sand). Ihren bislang grössten Erfolg hatte sie letzten Februar in Kyoto mit dem Gewinn eines 60'000-Dollar-Turniers gefeiert.

