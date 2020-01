Die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 auf insgesamt mindestens 169 gestiegen.

Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei am Donnerstag mitteilten, wurden in der Region ausserdem weitere 1032 Erkrankungen durch den Erreger verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 7000.

Von der Millionenmetropole Wuhan in Hubei hatte der Erreger seinen Ausgang genommen. Die Provinz ist inzwischen weitgehend von der Aussenwelt abgeriegelt. Ausserhalb Chinas gibt es bisher etwa 50 Infektionsfälle in mindestens 18 Ländern.

In der Schweiz sind bislang rund 50 Verdachtsfälle abgeklärt worden. Von den Getesteten war keine Person mit dem Virus infiziert, das eine neue Lungenkrankheit auslöst. Die Lage entwickelt sich jedoch ständig weiter, hiess es am Mittwoch beim Bundesamt für Gesundheit.

Inzwischen setzt das Ausland zunehmend auf Abschottungsmassnahmen gegenüber China, um ein weiteres Übergreifen des Virus zu verhindern. So setzten die Lufthansa, British Airways und weitere Fluglinien ihre Flüge in die Volksrepublik aus. Zahlreiche Länder rieten von Reisen nach China ab.

Auch hatte am Mittwoch die Rückholung ausländischer Staatsbürger aus Wuhan begonnen. Japan und die USA waren die ersten Länder, die Bürger ausflogen.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC teilte mit, die 195 US-Bürger, die von Wuhan zunächst zu der kalifornischen Militärbasis Riverside gebracht wurden, zeigten keine Symptome der von dem Virus ausgelösten Lungenerkrankung. Sie sollten aber bis zu 72 Stunden in Quarantäne bleiben und weiter überwacht werden. Experten gehen davon aus, dass der Erreger eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen haben kann, bevor Symptome auftreten.

Neuer Inhalt Horizontal Line