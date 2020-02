Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist auf mehr als 1600 gestiegen. In der besonders betroffenen Provinz Hubei starben weitere 139 Menschen an den Folgen der Erkrankung, wie die dortigen Gesundheitsbehörden am Sonntag mitteilten.

Damit stieg die Zahl der Todesopfer in China seit dem Auftauchen des Virus im Dezember auf mindestens 1662.

Die Provinz Hubei meldete zudem 1843 neue Fälle einer Infektion mit dem Virus. Gesamtzahl der bekannten Erkrankungen in der Provinz rund um die Stadt Wuhan liegt damit bei 56'249. Chinaweit infizierten sich damit bisher mehr als 68'000 Menschen.

Am Samstag war der erste Todesfall in Europa durch das Virus gemeldet worden. Nach Angaben des französischen Gesundheitsministeriums erlag ein 80-jähriger Tourist aus China in einem Pariser Spital der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Über zwei Dutzend Länder meldeten inzwischen weitere Fälle, darunter zuletzt Ägypten. Damit erreichte das Virus inzwischen auch Afrika.

China will im Kampf gegen das neuartige Coronavirus ein landesweites Versorgungs- und Beschaffungssystem zur Notfallversorgung aufbauen. Dies hatte der Staatssender CCTV am Samstag unter Berufung auf Äusserungen von Präsident Xi Jinping berichtet. Zudem solle ein Notfallsystem zum Kampf gegen Epidemien errichtet werden.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!