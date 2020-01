Dieser Inhalt wurde am 24. Januar 2020 02:02 publiziert

Strenge Massnahmen zur Eindämmung der Lungenkrankheit: An einer Mautstelle in Wuhan lässt ein Autofahrer seine Körpertemperatur kontrollieren.

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China ist auf mindestens 25 gestiegen. Insgesamt wuchs die Zahl der registrierten Erkrankungen durch den Erreger auf 830 Fälle, wie die chinesische Regierung am Freitag in einer neuen Zwischenbilanz mitteilte.

Im Kampf gegen die Krankheit hatte China am Donnerstag kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest rund 20 Millionen Menschen praktisch unter Quarantäne gestellt.

Die Behörden riegelten die 11-Millionen-Metropole Wuhan ab, in der die meisten Fälle aufgetreten sind. Weitere grosse Städte sind ebenfalls von starken Einschränkungen betroffen.

