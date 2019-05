Dieser Inhalt wurde am 17. Mai 2019 05:02 publiziert

Nach einem Gebäudeeinsturz auf einer Baustelle in Schanghai gab es zehn Todesopfer gestiegen.

Nach einem Gebäudeeinsturz auf einer Baustelle in Schanghai ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen: Zehn Menschen kamen bei dem Unglück am Donnerstag ums Leben, wie die Behörden nach Abschluss der Rettungsarbeiten am Freitag mitteilten.

Zuvor hiess es, dass sieben Bauarbeiter bei dem Unglück ums Leben gekommen waren. 15 Arbeiter konnten gerettet werden.

Das Unglück geschah im Stadtteil Changning, wo nach Behördenangaben bei Renovierungsarbeiten das Obergeschoss eines alten Autohauses mit Werkstatt einstürzte. Das alte Fabrikgebäude im Stadtzentrum sollte demnach in ein Einkaufszentrum umgebaut werden.

In China kommt es immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Ende April waren im Nordosten Chinas elf Arbeiter ums Leben gekommen, weil ein Fahrstuhl auf einer Baustelle wegen eines technischen Defekts in die Tiefe gestürzt war.

Neuer Inhalt Horizontal Line