Mit 24 neu nachgewiesenen Fällen ist die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in China wieder leicht gestiegen. Wie aus am Mittwoch von der Pekinger Gesundheitskommission vorgelegten Zahlen hervorging, wurden damit landesweit fünf Fälle mehr als am Dienstag registriert.

Damals war die bisher niedrigste Zahl neuer Covid-19-Erkrankungen seit Ausbruch der Epidemie verkündet worden.

Auch die Zahl der neuen Todesfälle legte im Vergleich zum Vortag wieder leicht von 17 auf 22 zu. Insgesamt blieben die Fallzahlen laut der offiziellen Angaben jedoch auf niedrigem Niveau.

Seit Beginn der Epidemie im Dezember 2019 haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80'778 Menschen in Festlandchina mit dem neuen Coronavirus infiziert. Mehr als 61'000 haben die Spitäler bereits wieder verlassen. 3158 Tote sind bisher in der Volksrepublik bezüglich des Virus zu beklagen.

